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Televisão

Final de The Four, reality apresentado por Xuxa, será ao vivo

Todo os competidores vão participar de suas casas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:32

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:32

Xuxa chama ao palco candidatos do 'The Four'
Xuxa chama ao palco candidatos do 'The Four' Crédito: Blad Meneghel/ Record TV Blad
A direção da Record decidiu exibir a final do "The Four" ao vivo. A apresentadora Xuxa e os jurados farão a transmissão de casa no próximo dia 29, segundo a colunista Patricia Kogut.
O público deve escolher o vencedor, mas ainda não se sabe se eles vão enviarão suas apresentações por vídeo.
O reality musical The Four Brasil mudou de horário várias vezes. Em março, a emissora havia confirmado que o programa passaria dos domingos para as noites de sexta-feira.

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Porém, o canal mudou de ideia novamente, e a atração agora passou a ser exibida na faixa das 22h30, no lugar do Troca de Esposas. A emissora afirma que os demais episódios do Troca de Esposas vão ao ar mais para frente ainda sem data.

DINÂMICA DO PROGRAMA

The Four Brasil começou com quatro finalistas. A cada semana, eles são desafiados por novos cantores. A dinâmica do "entra e sai" sig­nifica que novos competidores po­dem surgir a cada episódio até que se eleja o melhor cantor do país.
Uma das novidades desta temporada é a possibilidade de um dos jurados resgatar um concorrente que não tenha sido selecionado por unanimidade. A outra inovação é a entrada do ex-Titãs Paulo Miklos no corpo de jurados no lugar do cantor sertanejo Leo Chaves. Completa o júri a cantora e atriz Aline Wirley e o produtor musical João Marcello Bôscoli.
Desenvolvido pela empresa criadora de conteúdo e distribuidora is­raelense, Armoza Formats, com produção da Endemol Shine Brasil, The Four Brasil tem uma dinâmica diferente dos demais realities musicais.
Na dinâmica da atração, logo no primeiro episódio o público já conhece os quatro finalistas que ficarão sentados nas quatro cadeiras iluminadas. Enquanto esses concorrentes precisam manter seus lugares ao longo da disputa pelo prêmio de R$ 300 mil, todos os outros que subirem ao palco, caso agradem aos três jurados, terão a oportunidade de tirá-los do privilegiado lugar por meio de um desafio.
A cada episódio, um novo finalista poderá surgir. Os postulantes às vagas de finalistas se apresentam para os jurados e, caso recebem os três círculos azuis, poderá desafiar um dos finalistas. A plateia do programa decide quem levará a melhor em cada duelo, e caso o participante desafiador cante melhor passa a se sentar na cadeira iluminada no lugar de quem desafiou.
Os jurados também terão a possibilidade de acionar o resgate. Esse artifício faz com que o candidato que não tenha recebido os três círculos possa duelar com um dos quatro finalistas. O bônus só poderá ser usado uma única vez pelos jurados, individualmente.
No último episódio, os quatros finalistas se apresentam e o público de casa escolhe o vencedor. A primeira temporada de The Four Brasil foi vencida pelo segurança do metrô Ivan Lima. "Fora a batalha, nosso quarto jurado é a nossa plateia. Normalmente, as plateias ficam sentadas sem fazer nada e aqui no The Four, não. E isso é muito importante", afirma Xuxa.

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