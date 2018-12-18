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FIM DA ERA ENZO E VALENTINA

Filhos de famosos influenciam nomes de bebês mais escolhidos de 2018

Michel Teló, Eliana e Karina Bacchi popularizam alcunhas escolhidas para rebentos

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 20:51
18/12/2018 - Melinda e Teodoro, nomes dos filhos de Michel Teló, apareceram com mais frequência entre os nomes de bebês em 2018 Crédito: Reprodução/ Instagram
Vai ter filho e não sabe que nome escolher? Muitos brasileiros recorrem a nomes bíblicos, homenagens a familiares ou personagens dos livros preferidos. Cada vez mais, contudo, o Instagram da celebridade favorita parece pesar na escolha.
De acordo com o portal especializado em gestação BabyCenter Brasil, que analisou cerca de 501 mil nomes de bebês registrados em seu aplicativo em 2018, nomes dados por famosos aos seus rebentos exercem cada vez mais influência sobre a escolha dos novos pais. São casos como Melinda, nome da filha do sertanejo Michel Teló com a atriz Thaís Fersoza, que vem crescendo constantemente desde 2016, quando foi batizada.
Segundo o BabyCenter, em 2015 havia apenas uma Melinda registrada em seus arquivos. Em 2018, o número passou para 357, superando nomes tradicionais, como Camila.
Teló e Fersoza, aliás, repetiram o sucesso com Teodoro, o segundo filho do casal, nascido em 2017. Ao longo de 2018, o nome saltou mais de cem posições nos cadastros da empresa.
 
Manuela, por exemplo, nome dado à filha da apresentadora Eliana em 2017, após uma gravidez de risco, foi o quarto mais escolhido entre as meninas em 2018.
Já bebês celebridades, como Enrico Bacchi, filho da atriz Karina Bacchi, também exercem influência sobre as escolhas. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Enrico fez seu nome pular do 61º para o 48º entre os registros feitos no aplicativo.

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