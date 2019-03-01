Home
>
Famosos
>
Filho de Simone rejeita sapatos de R$ 1,6 mil comprados nos EUA

Filho de Simone rejeita sapatos de R$ 1,6 mil comprados nos EUA

Simone gastou R$ 1.600 em dois sapatos para o filho, Henry, mas o menino bancou o supersincero e disse que não gostou