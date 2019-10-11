Home
>
Famosos
>
Filho de Roberto Carlos é curado de câncer, diz colunista

Filho de Roberto Carlos é curado de câncer, diz colunista

Dudu Braga, de 50 anos, descobriu um tumor no pâncreas e tratou da doença nos EUA, segundo a colunista Márcia Piovesan, do "A Tarde É Sua"

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 08:51

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga Crédito: Reprodução/Instagram

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, acaba de vencer uma batalha contra o câncer, segundo informações da colunista Márcia Piovesan, do "A Tarde É Sua". O baterista, que tem 50 anos, descobriu um tumor no pâncreas e passou por 12 sessões de quimioterapia. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Segundo a colunista, o tratamento começou em março deste ano. 

Leia mais

Luan Santana lança "Água com Açúcar" com flashmob na Paulista

Jojo Todynho surge nua toda molhada em foto sensual na banheira

Reynaldo Gianecchini engata namoro com fotógrafo, diz colunista

O herdeiro do cantor capixaba foi operado pelo mesmo cirurgião que fez o procedimento no presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o médico Antônio Luiz Macedo. De acordo com Márcia Piovesan, o Rei não conseguiu acompanhar o filho porque está em turnê nos Estados Unidos. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

câncer

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais