Tumor no pâncreas

Filho de Roberto Carlos é curado de câncer, diz colunista

Dudu Braga, de 50 anos, descobriu um tumor no pâncreas e tratou da doença nos EUA, segundo a colunista Márcia Piovesan, do "A Tarde É Sua"

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 08:51 - Atualizado há 6 anos

O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga Crédito: Reprodução/Instagram

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, acaba de vencer uma batalha contra o câncer, segundo informações da colunista Márcia Piovesan, do "A Tarde É Sua". O baterista, que tem 50 anos, descobriu um tumor no pâncreas e passou por 12 sessões de quimioterapia.

Segundo a colunista, o tratamento começou em março deste ano.

O herdeiro do cantor capixaba foi operado pelo mesmo cirurgião que fez o procedimento no presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o médico Antônio Luiz Macedo. De acordo com Márcia Piovesan, o Rei não conseguiu acompanhar o filho porque está em turnê nos Estados Unidos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta