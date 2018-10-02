Filha de Tiririca, Florentina faz sucesso na web com micro biquíni

A filha do deputado federal e humorista Tiririca, Florentina Evelyn, causou alvoroço entre os seguidores depois de postar uma foto usando um biquíni minúsculo ao lado do marido. A jovem de 20 anos é caada com o também palhaço Cleiton Ceará.

De acordo com o jornal Extra, o pai sempre deu a maior força para a moça, fruto do seu primeiro casamento com a palhaça Rogéria Márcia (que trabalhava com Tiririca no circo), seguir na carreira. A jovem é um dos seis herdeiros do artista, vive atualmente em Fortaleza e foi criada por ele e pela atual mulher do humorista, Nana Magalhães.