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Filha de Tiririca, Florentina faz sucesso na web com micro biquíni

A jovem é um dos seis herdeiros do artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 12:52

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 12:52

Florentina de Jesus é filha do deputado federal e humorista Crédito: Reprodução/Instagram
A filha do deputado federal e humorista Tiririca, Florentina Evelyn, causou alvoroço entre os seguidores depois de postar uma foto usando um biquíni minúsculo ao lado do marido. A jovem de 20 anos é caada com o também palhaço Cleiton Ceará. 
. Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com o jornal Extra, o pai sempre deu a maior força para a moça, fruto do seu primeiro casamento com a palhaça Rogéria Márcia (que trabalhava com Tiririca no circo), seguir na carreira. A jovem é um dos seis herdeiros do artista, vive atualmente em Fortaleza e foi criada por ele e pela atual mulher do humorista, Nana Magalhães.
 
. Crédito: Reprodução/Instagram

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