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"Pânico"

Filha de Stallone diz que pai a jogou em mar de tubarões para treinar

Sistine conta que não ficou muito tempo por lá e saiu rapidamente da água

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 07:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 07:01
Crédito: Reprodução/Instagram @sistinestallone
Sistine Stallone, 21, não sabia, mas já na adolescência passou por um treinamento para o seu filme de estreia, "Medo Profundo - O Segundo Ataque", que estreia em novembro, nos cinemas. 
O longa é uma sequência do suspense com tubarões "Medo Profundo" (2017) e a atriz teve de viver cenas tensas embaixo da água. Ela conta, no entanto, que seu pai, Sylvester Stallone, 73, já a empurrou em um mar de tubarões durante uma viagem de férias. 
Em Bora Bora, na Polinésia Francesa, há um passeio comum em que turistas podem nadar com pequenos tubarões inofensivos. Para fazer a filha vencer o medo, Stallone a empurrou na água.
"Ele achou que seria engraçado me jogar no mar. Eu conseguia ver os tubarões ao meu redor e tive um ataque de pânico, de verdade", afirmou a atriz ao USA Today. 
Sistine conta que não ficou muito tempo por lá e saiu rapidamente da água. "Nunca me movi tão rápido na vida", brinca ela.
A atriz diz que a brincadeira ocorreu, obviamente, muito antes dela saber que faria um filme com tubarões, mas o pai sabe tirar proveito da história. "Agora, ele diz que estava me preparando", diz Sistine.

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