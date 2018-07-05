Filha de Kylie Jenner possui R$ 86 mil em sapatos

Stormi Webber é filha de Kylie Jenner com o rapper Travis Scott Crédito: Instagram/Kylie Jenner

Com apenas 5 meses de vida, Stormi Webster é um nome para se acompanhar. A pequena é filha de duas grandes personalidades do momento, a empresária Kylie Jenner e o rapper Travis Scott. Além disso, a foto de sua mãe anunciando seu nascimento é a mais curtida do Instagram.

E, pelo visto, temos uma fashionista mirim surgindo. No stories do Instagram, Kylie mostrou para os seus seguidores o closet de sapatos da filha, incluindo aí sapatos Giuseppe Zanotti, que custam mil dólares, sandálias Gucci e alguns pares de tênis Nike. Segundo o Daily Mail, o valor dos calçados da pequena está em cerca de 20 mil dólares, mais de R$ 86 mil.