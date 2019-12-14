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Homenagem

Filha de Caroline Bittencourt lembra aniversário da mãe: 'Comigo sempre'

Isabelle Bittencourt, filha da modelo Caroline Bittencourt, que morreu em abril deste ano, fez uma homenagem à mãe nesta sexta-feira (13), quando esta completaria 38 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 12:04

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 12:04

Filha de Caroline Bittencourt, Isabelle, fez homenagem à mãe Crédito: Instagram
Isabelle Bittencourt, filha da modelo Caroline Bittencourt, que morreu em abril deste ano, fez uma homenagem à mãe nesta sexta-feira (13), quando esta completaria 38 anos.
"Hoje é o dia da pessoa que me deu a vida... que me ensinou absolutamente tudo que eu sei até hoje... que cuidou de mim, educou e protegeu... que está comigo sempre, minha mãe", escreveu Isabelle em uma publicação em seu perfil no Instagram. "O céu está tão radiante quanto você".
A mensagem vinha acompanhada de uma série de fotos que mostravam mãe e filha em diferentes situações da vida, desde a infância de Isabelle até dias antes da morte de Caroline.
A modelo e apresentadora desapareceu no dia 28 de abril deste ano, após um passeio de barco em Ilhabela, no litoral norte paulista. Ela estava com o marido, o empresário Jorge Sestini.
A Delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião afirmou que o casal fazia a travessia de barco de Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante temporal que atingiu todo o litoral paulista.
Em um determinado trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la. Já a agente da modelo, Andréia Boneti, informou que Caroline pulou no mar para resgatar sua cadela spitz, Canjica.
Em seguida, Sestini pulou para resgatar a mulher. Caroline e Sestini faziam frequentemente passeios de barco por Ilhabela, onde o empresário possui uma casa. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte ao desaparecimento.

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