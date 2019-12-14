Filha de Caroline Bittencourt lembra aniversário da mãe: 'Comigo sempre'

Filha de Caroline Bittencourt, Isabelle, fez homenagem à mãe Crédito: Instagram

Isabelle Bittencourt, filha da modelo Caroline Bittencourt, que morreu em abril deste ano, fez uma homenagem à mãe nesta sexta-feira (13), quando esta completaria 38 anos.

"Hoje é o dia da pessoa que me deu a vida... que me ensinou absolutamente tudo que eu sei até hoje... que cuidou de mim, educou e protegeu... que está comigo sempre, minha mãe", escreveu Isabelle em uma publicação em seu perfil no Instagram. "O céu está tão radiante quanto você".

A mensagem vinha acompanhada de uma série de fotos que mostravam mãe e filha em diferentes situações da vida, desde a infância de Isabelle até dias antes da morte de Caroline.

A modelo e apresentadora desapareceu no dia 28 de abril deste ano, após um passeio de barco em Ilhabela, no litoral norte paulista. Ela estava com o marido, o empresário Jorge Sestini.

A Delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião afirmou que o casal fazia a travessia de barco de Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante temporal que atingiu todo o litoral paulista.

Em um determinado trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la. Já a agente da modelo, Andréia Boneti, informou que Caroline pulou no mar para resgatar sua cadela spitz, Canjica.