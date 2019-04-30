Filha de Caroline Bittencourt agradece apoio dos fãs

Caroline Bittencourt com a filha Crédito: Reprodução/Instagram

Isabelle Bittencourt, 16, filha da modelo Caroline Bittencourt , publicou nesta segunda-feira (29) uma mensagem de agradecimento ao público pelo carinho que vem recebendo. O corpo de Caroline, 37, foi encontrado nesta segunda no mar em Ilhabela, litoral norte paulista, um dia após seu desaparecimento durante passeio de barco pela região.

"Agradecemos o apoio e as mensagens de carinho que temos recebido dos amigos e fãs da Carol. Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor. E é tudo que precisamos neste momento", escreveu Isabelle, em comunicado publicado em seu perfil no Instagram.

Caroline estava desaparecida desde a tarde deste domingo (28), quando teria caído do barco em que passeava com o marido, o empresário Jorge Sestini. Ele foi encontrado vivo cerca de duas horas depois do acidente. Já o corpo de Caroline foi encontrado na tarde desta segunda-feira (29), a 4 km do local.

O comunicado indica que a família fará uma cerimônia íntima reservada apenas aos familiares.

O pai de Isabelle, Giba Ruiz Vieira, afirmou ao UOL que não deve haver velório e que o corpo de Caroline deve ser cremado já nesta terça-feira (30), no crematório local, assim que for liberado pelo Instituto Médico Legal.

"A missa de 7º dia será celebrada e divulgada em breve a todos que quiserem transmitir seu afeto e seus sentimentos pessoalmente", complementou a nota postada por Isabelle, assinada pelas famílias Bittencourt e Barbosa, da mãe e do pai da modelo, respectivamente, e Sestini.

Vieira disse ao UOL que está confortando a filha, mas que não é fácil. Ele explicou também que Sestini e o pai da modelo, Orlei Barbosa, estão em São Sebastião cuidando dos trâmites legais.

VENDAVAL

A Capitania dos Portos afirmou que o casal fazia a travessia de barco de Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante temporal que atingiu a região.

Segundo a Prefeitura de Ilhabela, os ventos chegaram a quase 80 km/h, o que provocou a queda de mais de 300 árvores, além de alguns alagamentos e deslizamentos de terra. A Estrada dos Castelhanos permanece parcialmente interditada nesta segunda (29), assim como a falta de luz em alguns pontos.

Galeria Caroline Bittencourt Caroline Bittencourt é uma modelo que já trabalhou na Itália, para estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli. https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/17507-caroline-bittencourt A delegacia informou que a modelo e o empresário deixaram Ilhabela por volta das 16h40. Em um determinado trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la.

Já a agente da modelo, Andréia Boneti, informou ao F5 que Caroline pulou no mar para resgatar sua cadela spitz, Canjica. Em seguida, Sestini pulou para resgatar a mulher.

Caroline e Sestini faziam frequentemente passeios de barco por Ilhabela, onde o empresário possui uma casa. Segundo Boneti, ela adorava a cidade e sempre aproveitava os fins de semana de folga para viajar para lá.

Modelo ficou conhecida por ser expulsa do casamento de Ronaldo Caroline Bittencourt nasceu em São Paulo e atuou como modelo e apresentadora de televisão brasileira, tendo trabalhado na RedeTV! e na Record TV.

Na Itália, ela desfilou para estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli.

Ela ficou conhecida no Brasil em 2005 quando foi expulsa do casamento do ex-jogador Ronaldo e da modelo Daniella Cicarelli, no Château de Chantilly, na França.

Antes de se casar com Sestini, ela teve um relacionamento de cinco anos com o empresário Álvaro Garnero. O namoro chegou ao fim em 2009, depois de o casal mudar a data de casamento mais de uma vez.