Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeito coronavírus

Festival Tomorrowland terá edição online com ingresso pago

A entrada para cada dia custará 12,50 euros (cerca de R$ 65), e para os dois dias sairá por 20 euros (cerca de R$ 105)

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 08:13
Cena do festival de música eletrônica Tomorrowland
Cena do festival de música eletrônica Tomorrowland Crédito: Reprodução/Instagram @tomorrowland
O festival de música eletrônica Tomorrowland terá uma edição virtual paga, chamada "Tomorrowland Around The World", em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Previsto para acontecer nos dias 25 e 26 de julho, o festival terá Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Krewella, Martin Garrix, Steve Aoki e Tiësto.
"Prepare-se para uma aventura nunca vista no Tomorrowland Around The World. Algumas apresentações especiais serão adicionadas em breve", divulgou o perfil oficial do evento no Instagram, acrescentando que os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (18). A entrada para cada dia custará 12,50 euros (cerca de R$ 65), e para os dois dias sairá por 20 euros (cerca de R$ 105).
"Contando os dias para o Tomorrowland Around The World. Será outro nível", afirmou Dimitri Vegas no Twitter. "É oficial", comemorou Steve Aoki em seu Instagram.

Veja Também

Ivete Sangalo, Norah Jones e Gloria Stefan nos lançamentos da semana #40

Lives de Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Léo Santana agitam semana

'A Fazenda' volta em setembro com protocolo de segurança contra o Covid-19

O Tomorrowland é um festival belga que acontece anualmente na cidade de Boom. Ele também já aconteceu em outros países, como no Brasil, em 2015 e 2016.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados