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Televisão

'A Fazenda' volta em setembro com protocolo de segurança contra o Covid-19

Serão 87 episódios do reality show da Record TV, com influenciadores digitais, artistas e atletas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 17:59

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 17:59

Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11
Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda Crédito: Edu Moraes/Record TV
A edição de número 12 de A Fazenda será exibida entre os meses de setembro e dezembro deste ano na Record TV. Seguindo um protocolo de segurança contra o novo coronavírus, o programa, comandado por Marcos Mion, deve ter 87 episódios. De acordo com informações do site Notícias da TV, a emissora já teria definido uma lista com os 20 participantes.
Entre os confinados em A Fazenda estão artistas, atletas e influenciadores digitais. O programa irá ao ar de segunda à sábado, a partir das 22h30, e, aos domingos, às 23h15. No começo da semana, haverá a formação da "roça" e a prova do fazendeiro deverá ocorrer às terças-feiras. As eliminações dos peões devem acontecer às quintas.

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Em dois dias da semana, nas quartas e domingos, os programas serão gravados, com 20 minutos de duração, com os trechos das principais atividades realizadas no reality. O mesmo vale para as festas de sábado e provas de fogo, que serão previamente registradas e exibidas posteriormente aos espectadores.
Segundo informações do colunista Fefito, do UOL,  Jojo Todynho é a participante que mais vai lucrar com o realit: em torno de R$ 70 mil, mais participação nas ações publicitárias do projeto, o que deve somar mais de R$ 150 mil. O valor é diferentemente dos demais participantes, que ganharão R$ 25 mil e R$ 40 mil. 
Além de Jojo Todynho, o ator Kadu Moliterno, 67, e os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix são apontados como possíveis concorrente do reality.

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