Fernanda Paes Leme faz discurso feminista e beija João Vicente de Castro

Fernanda Paes Leme Crédito: Divulgação/VIP

Fernanda Paes Leme, 35, surpreendeu na noite de quarta-feira (8) no encerramento do Prêmio Geração Glamour, que ela apresentou ao lado do ator João Vicente de Castro, 36.

No fim do evento, que homenageia mulheres de diferentes áreas como a atriz Letícia Colin e a apresentadora e jornalista Fernanda Gentil, ela fez um discurso feminista e deu um beijão em Castro.

"A gente não vai parar. Essa noite é sim para firmar que nós [mulheres] não precisamos de ninguém para ser quem nós somos. Somos porque somos. Somos fortes. [...] Nós vamos fazer o que quisermos fazer. Somos foda", disse.

Ao terminar de falar, Fernanda foi até o meio do palco e chamou o ator. Na sequência, ela deu um beijo nele. Depois, o empurrou, e ele caiu no chão. "Nós somos foda. Parabéns, mulheres!", concluiu ela. A cena foi muito aplaudida pelo público.

Mais cedo, a atriz e apresentadora publicou uma foto ao lado de João Vicente e escreveu: "Faladores falarão... Mas a gente só vai apresentar o Prêmio Geração Glamour". Fernanda Paes Leme e João Vicente de Castro são amigos de longa data.