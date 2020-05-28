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Televisão

Fernanda Gentil ganha novo quadro no 'É de Casa' após saída de Zeca Camargo

Apresentadora, que está em quarentena em casa, estreia na atração neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:45

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:45

Maquiagem de Fernanda Gentil vira piada após apresentadora surgir como jurada da
Fernanda Gentil Crédito: TV Globo/Reprodução
A jornalista Fernanda Gentil, 33, anunciou em suas redes sociais, na noite desta quarta-feira (27), que ganhará um quadro no É de Casa (Globo), já a partir deste sábado (30). O anúncio acontece após a saída de Zeca Camargo, 57, que integrava o programa até então.
Fernanda Gentil explicou um pouco do quadro dizendo que será uma espécie de ponte entre pessoas que podem ajudar e aquelas que precisam de ajuda. "Vou falar com vocês sobre ajuda, das mais diversas formas. Ajudar a distrair a criançada na quarentena, ajudar um idoso a falar com o neto ou a matar a saudade da filha."
"Vamos ajudar esse tempo a passar mais rápido. Isso envolve jogo, dinâmica, interatividade, bate-papo entre a gente e ajuda, claro, a quem precisa. Tanta e tanta gente que passou a precisar disso", afirmou a jornalista.

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O último programa com Fernanda Gentil foi o Se Joga, suspenso em março, por causa da pandemia do novo coronavírus. Ela dividia a apresentação ao lado dos atores Fabiana Karla e Érico Brás. Esse último falou nesta semana que enfrentou no programa a maior pressão de sua carreira.
Fernanda tem passado a quarentena em casa com a mulher, Priscila Montandon, e os dois filhos. No mês passado, ela afirmou à revista Marie Claire que as duas têm o sonho de adotar um outro filho, mas que Priscila também tem vontade de engravidar. "Tudo é uma opção", afirmou ela.

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