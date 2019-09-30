Maquiagem de Fernanda Gentil vira piada: "Parece um fantasma"

Fernanda Gentil, que celebra sua estreia no novo programa "Se Joga", da Globo, nesta segunda (30), virou piada na noite deste domingo (29) ao aparecer com uma maquiagem aparentemente clara na tela da emissora. A bonita foi jurada da "Dança dos Famosos", ao lado do apresentador Faustão, e os internautas não perdoaram a gafe na produção.
"Erraram na maquiagem!", exclamou uma fã, enquanto outra disse: "Parecendo um fantasma". "Será que Fernanda Gentil mexeu no rosto?", questionou um outro atento sobre um possível procedimento estético.