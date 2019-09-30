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Maquiagem de Fernanda Gentil vira piada: "Parece um fantasma"

Na web, internautas não perdoaram o fato de a apresentadora ter aparecido com o rosto esbranquiçado ao vivo, ao surgir como jurada da "Dança dos Famosos"
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 set 2019 às 05:36

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 05:36

Maquiagem de Fernanda Gentil vira piada após apresentadora surgir como jurada da "Dança dos Famosos", no "Domingão do Faustão", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Fernanda Gentil, que celebra sua estreia no novo programa "Se Joga", da Globo, nesta segunda (30), virou piada na noite deste domingo (29) ao aparecer com uma maquiagem aparentemente clara na tela da emissora. A bonita foi jurada da "Dança dos Famosos", ao lado do apresentador Faustão, e os internautas não perdoaram a gafe na produção. 
"Erraram na maquiagem!", exclamou uma , enquanto outra disse: "Parecendo um fantasma". "Será que Fernanda Gentil mexeu no rosto?", questionou um outro atento sobre um possível procedimento estético

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