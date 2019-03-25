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É O AMOR

Fernanda Gentil comemora aniversário de namoro com Priscila Montandon

As duas assumiram o relacionamento no fim de 2016, meses após a apresentadora terminar seu casamento com Matheus Braga

Publicado em 

25 mar 2019 às 19:58

Publicado em 25 de Março de 2019 às 19:58

25/03/2019 - Fernanda Gentil e a namorada Priscila Montandon Crédito: Instagram/@gentilfernanda
A apresentadora Fernanda Gentil está comemorando seu aniversário de três anos de namoro ao lado de Priscila Montandon nesta segunda-feira, 25.
O casal foi celebrar a data num hotel de luxo, no Rio de Janeiro, e Fernanda se mostrou agradecida por estar vivendo este momento. "Parabéns pelo nosso aniversário, amor da minha vida. Obrigado, Deus, por tudo isso", escreveu ela nos stories do Instagram.
No fim do ano passado, a apresentadora deixou o programa Esporte Espetacular, após dez anos, e vai se dedicar à área de entretenimento da Rede Globo.
As duas assumiram o relacionamento no fim de 2016, cinco meses depois de Fernanda ter terminado seu casamento com o empresário Matheus Braga.

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