Feliz da vida: Latino ganha um novo macaco prego

Latino está feliz da vida. O motivo de tanta felicidade se chama Ana Paola. Segundo o colunista Leo Dias, a fêmea de macaco foi dada de presente ao cantor por Ana Paola Diniz, a proprietária de uma ONG de animais. O animal vem substituir Twelves, animal da mesma espécia que morreu em março.
"Ela tem quatro macacos-prego legítimos e licenciados pelo IBAMA. Ela ficou sensibilizada com a história do Twelves e me chamou para conhecer a ONG dela. Ela me disse que queria me presentear e pediu pra eu escolher entre dois meninos e duas meninas de 3 anos. E eu escolhi a de nome Ana Paula, por incrível que pareça. Ela falou que caso não consiga me adaptar com ela (macaca), eu posso devolver, porque o bom é pegar com um ano que não fica traumatizado. Mas como foi criada na mamadeira e é adestrada, pode ser que o convívio seja legal", disse o cantor que também foi presenteado com uma nova cadela de estimação rara. A cachorra da raça Rhodesian Ridgeback se chama Odara.