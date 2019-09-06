Home
Felipe Neto compra 10 mil livros com tema LGBT para distribuir na Bienal

O caso acontece depois de o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciar que censuraria a HQ "Vingadores - A Cruzada das Crianças", que traz dois homens se beijando