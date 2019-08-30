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Felipe Neto anuncia que se tornou vegetariano e fechará rede de coxinhas

'O mundo só melhora quando aqueles que detêm o poder econômico abrem mão de alguns lucros em prol do planeta', afirmou o youtuber

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:44

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:44
Felipe Neto youtuber Crédito: Rodrigo Lopes
O youtuber Felipe Neto anunciou em seu Twitter nesta quinta-feira, 29, que se tornou vegetariano e, por isso, fechará a franquia de coxinhas Neto's, que vende ao lado de seu irmão, Luccas Neto.
Felipe falou sobre a decisão após ter passado uma semana sem comer carne, uma "experiência louca", em sua opinião: "Continuarei sem carne daqui pra frente e espero me declarar vegetariano ao fim do ano".
Segundo o youtuber, a decisão o fez perder dinheiro por quebrar acordos que já haviam sido assinados: "Tinha opção de cumprir o contrato e só anunciar minha mudança depois, mas decidi que já tinha sido hipócrita por tempo demais consumindo carne, mesmo sabendo das consequências".
"Eu realmente me tornei alguém de quem sinto orgulho de ser. Minhas convicções não estão à venda", salientou.
> Vídeo íntimo de Felipe Neto vaza nas redes sociais
Felipe Neto também deu esclarecimentos sobre a marca de coxinhas Neto's, que vende diversos salgadinhos com recheios que levam carne: "Anuncio que os quiosques de coxinhas da marca Neto's serão fechados."
"Não foi uma decisão fácil, mas está alinhada com o que defendo. Eu acredito que o mundo só melhora quando aqueles que detêm o poder econômico abrem mão de alguns lucros em prol do planeta", opinou.
A chef Paola Carosella, jurada do MasterChef, aconselhou o youtuber a não fechar o estabelecimento, alegando  a questão dos empregos oferecidos.
Em 2017, a marca de coxinhas de Felipe Neto chamou atenção ao patrocinar o time do Botafogo durante alguns jogos do Campeonato Brasileiro.
Empresa de Felipe Neto vem patrocinando o Glorioso desde o último trimestre do ano passado Crédito: Lance
Felipe Neto usou os stories de seu Instagram para falar sobre a mudança em sua vida, mas destacou que, por enquanto, cortou apenas o consumo de carne, não aderindo a uma dieta vegana: "Não tô pronto [para a dieta vegana] ainda. Pelo amor de Deus, um passo de cada vez."
"Tô feliz, tô bem. Tô me sentindo melhor. Tive algumas complicações por causa da Doença de Chron, mas tô regulando com os médicos, tratamento adequado, tomando o que preciso e já controlei. Daqui pra frente vai ser só alegria", afirmou.
Na sequência, continuou: "Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu sempre sacaneei os veganos, mas sempre deixei claro que era só 'zoeira', e eu concordava com o veganismo e era hipócrita por não seguir o veganismo. Sempre falei isso."
Por fim, Felipe Neto concluiu: "Sabe quando você tem a sensação de que você fazia uma coisa errada, sabia que era errada, e as consequências daquilo, e te causava um peso na consciência? Eliminar aquilo fez com que eu me sentisse mais leve."
> VÍDEO: Felipe Neto é vaiado ao receber principal prêmio do MTV MIAW
Na semana passada, Felipe Neto já havia anunciado que tentaria ficar uma semana sem comer carne: "Ainda não posso prometer o que vai acontecer, mas é a minha primeira tentativa. Não quero prometer algo e frustrar alguém, então vou engatinhar primeiro". Ele também chegou a compartilhar alguns pratos vegetarianos que experimentou no período.

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