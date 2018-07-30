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Faustão promove auxiliar de câmera ao vivo durante programa

Quem sabe faz ao vivo, como o diz o bordão do próprio apresentador

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 13:25
Fausto Silva Crédito: Divulgação
O apresentador Fausto Silva surpreendeu um dos seus assistentes de palco durante o "Domingão do Faustão" deste dia 29 de julho. Durante um dos intervalos do quadro "Ding Dong", Faustão chamou Sebá, que trabalha como auxiliar de câmera no programa desde 2014 e anunciou ao vivo que ele seria promovido a cinegrafista e vai trabalhar no jornalismo da Globo.
"Eu sou obrigado a falar para você, em nome de Raymundo de Barros e Paulo Rabello (diretores de tecnologia da Globo), que você foi promovido a câmera e vai trabalhar no jornalismo!", exclamou o apresentador. Com a novidade, Sebá foi aplaudido de pé pela plateia e pelos atores que participavam do "Ding Dong".
"Depois de quatro anos, todos os cursos ele fez. Não foi indicação de ninguém!", disse Faustão ao emocionado membro da produção do programa. "Bigode, estamos livres do Sebá! Olha a alegria de nós aqui", brincou o apresentador com o folclórico caboman do Domingão.

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