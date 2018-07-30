Faustão promove auxiliar de câmera ao vivo durante programa

Fausto Silva Crédito: Divulgação

O apresentador Fausto Silva surpreendeu um dos seus assistentes de palco durante o "Domingão do Faustão" deste dia 29 de julho. Durante um dos intervalos do quadro "Ding Dong", Faustão chamou Sebá, que trabalha como auxiliar de câmera no programa desde 2014 e anunciou ao vivo que ele seria promovido a cinegrafista e vai trabalhar no jornalismo da Globo.

"Eu sou obrigado a falar para você, em nome de Raymundo de Barros e Paulo Rabello (diretores de tecnologia da Globo), que você foi promovido a câmera e vai trabalhar no jornalismo!", exclamou o apresentador. Com a novidade, Sebá foi aplaudido de pé pela plateia e pelos atores que participavam do "Ding Dong".