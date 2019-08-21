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57 anos

Fátima Bernardes: "Lido muito bem com minha idade"

Apresentadora admitiu que faz procedimentos estéticos e é atenta à beleza

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 05:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 05:27
Crédito: Globo/João Cotta
Fátima Bernardes considera que amadurecer é uma utopia e que faz parte do ser humano ter dias em que se acha superinfantil também. Prestes a completar 57 anos, a apresentadora afirma lidar bem com esse momento da vida.
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"Acho que lido muito bem com a minha idade [...] Acho que a gente está sempre amadurecendo e está sempre precisando amadurecer", disse ela em entrevista ao GShow, completando que está "muito feliz".
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Atenta à saúde e à beleza, Fátima diz que sempre foi "extremamente vaidosa" e que, desde os 42 anos, recorre ao botox para ficar com uma imagem "menos preocupada por franzir mais a testa".
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Bailarina, a apresentadora continua praticando dança e começou a fazer natação.
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Segundo ela, a preocupação com a saúde aumentou conforme foi ficando mais velha. "Não deixo de fazer os exames, estou sempre atenta, desde as coisas aparentemente menos importantes, como uma dermatologista. Sou superligada e atenta, mas não neurótica", afirmou.

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