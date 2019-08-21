Fátima Bernardes: "Lido muito bem com minha idade"

Crédito: Globo/João Cotta

Fátima Bernardes considera que amadurecer é uma utopia e que faz parte do ser humano ter dias em que se acha superinfantil também. Prestes a completar 57 anos, a apresentadora afirma lidar bem com esse momento da vida. considera que amadurecer é uma utopia e que faz parte do ser humano ter dias em que se acha superinfantil também. Prestes a completar 57 anos, a apresentadora afirma lidar bem com esse momento da vida.

"Acho que lido muito bem com a minha idade [...] Acho que a gente está sempre amadurecendo e está sempre precisando amadurecer", disse ela em entrevista ao GShow, completando que está "muito feliz".

botox para ficar com uma imagem "menos preocupada por franzir mais a testa". Atenta à saúde e à beleza, Fátima diz que sempre foi "extremamente vaidosa" e que, desde os 42 anos, recorre aopara ficar com uma imagem "menos preocupada por franzir mais a testa".

Bailarina, a apresentadora continua praticando dança e começou a fazer natação.