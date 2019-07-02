Fãs defendem Val Marchiori após ex chamá-la de "prostituta de luxo"

Val Marchiori está entre os assuntos mais comentados da web nas últimas horas. É que, dessa vez, a socialite teve seu nome envolvido com seu ex-marido, Evaldo Ulinski. No "Fofocalizando" desta segunda (1º), o jornalista Leão Lobo leu uma carta enviada a ele pelo empresário em que a loira era chamada de "prostituta de luxo".
Os fãs de Val, segundo informações da revista Contigo!, na internet, foram à loucura e estão tratando de defende-la após as acusações: "Homem nojento", escreveu uma, enquanto outro soltou: "Muito baixo". Uma outra seguidora disse, em uma foto: "Esse senhor não tem respeito pela mãe dos filhos dele".
Com Evaldo, Val teve Eike e Victor. O jornalista também revelou que ela e o ex-marido brigam na Justiça pela guarda dos meninos.