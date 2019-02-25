Home
Farmacêutico é coroado Mister Espírito Santo CNB 2019

Brenner Souza, de 26 anos acertou na fórmula da beleza e vai representar o Espírito Santo no Mister Brasil CNB 2019, no Rio Grande do Sul, no fim do ano