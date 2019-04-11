Home
>
Famosos
>
Família de Hariany publica nota oficial após expulsão no 'BBB 19'

Família de Hariany publica nota oficial após expulsão no 'BBB 19'

Comunicado divulgado por familiares da participante indica que 'toda discussão tem várias interpretações possíveis', mas ressalta seu 'total apoio à decisão da emissora'