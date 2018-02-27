Faça o penteado de Marina Ruy Barbosa, em 'Deus Salve o Rei'

O penteado de Amália, interpretada por Marina Ruy Barbosa, em "Deus Salve o Rei", é um dos que virou tendência Crédito: Divulgação/TV Globo

Se Marina Ruy Barbosa é sinônimo de tendência quando o assunto é moda e beleza, Amália, personagem da atriz em Deus Salve o Rei, também não fica para trás. Desde que "Deus Salve o Rei" entrou no ar, uma nova onda invadiu a cabeça das mulheres: os penteados da novela! E o da atriz não ficou atrás.

O Hair Stylist Otávio Lameiro, que cuida da beleza de famosas no Rio de Janeiro e em Campinas, reproduziu as madeixas da personagem de Marina.