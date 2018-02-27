Faça o penteado de Marina Ruy Barbosa, em 'Deus Salve o Rei'

Se Marina Ruy Barbosa é sinônimo de tendência quando o assunto é moda e beleza, Amália, personagem da atriz em Deus Salve o Rei, também não fica para trás. Desde que "Deus Salve o Rei" entrou no ar, uma nova onda invadiu a cabeça das mulheres: os penteados da novela! E o da atriz não ficou atrás.
O Hair Stylist Otávio Lameiro, que cuida da beleza de famosas no Rio de Janeiro e em Campinas, reproduziu as madeixas da personagem de Marina.
"O mais importante, é a preparação inicial do cabelo. A ideia é que ele não fique com um visual chapado. Quanto mais livre melhor! Assim remetemos melhor ao visual da época", explicou Otávio. Confira abaixo o passo a passo para fazer o penteado.