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Faça o penteado de Marina Ruy Barbosa, em 'Deus Salve o Rei'

Cabeleireiro de famosas, Otávio Lameiro ensina em sete passos a fazer o look que virou moda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 21:37

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 21:37

O penteado de Amália, interpretada por Marina Ruy Barbosa, em "Deus Salve o Rei", é um dos que virou tendência Crédito: Divulgação/TV Globo
Se Marina Ruy Barbosa é sinônimo de tendência quando o assunto é moda e beleza, Amália, personagem da atriz em Deus Salve o Rei, também não fica para trás. Desde que "Deus Salve o Rei" entrou no ar, uma nova onda invadiu a cabeça das mulheres: os penteados da novela! E o da atriz não ficou atrás.
O Hair Stylist Otávio Lameiro, que cuida da beleza de famosas no Rio de Janeiro e em Campinas, reproduziu as madeixas da personagem de Marina.
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"O mais importante, é a preparação inicial do cabelo. A ideia é que ele não fique com um visual chapado. Quanto mais livre melhor! Assim remetemos melhor ao visual da época", explicou Otávio. Confira abaixo o passo a passo para fazer o penteado.

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