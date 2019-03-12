Fabio Porchat registra momento em que nadou totalmente nu na Inslândia

07/08/2018 - O humorista e apresentador Fábio Porchat Crédito: Instagram / @fabioporchat

O humorista e apresentador Fábio Porchat, 35, e sua mulher Nataly Mega, 30, estão passando as férias na Islândia. Em um inverno de temperaturas negativas, o casal está narrando todas as suas aventuras pelo Instagram. Em uma delas, Porchat nadou pelado nas águas que ficam dentro de uma gruta de gelo.

"Gente, lembra que do lado de fora está menos dois [graus], e isso interfere bastante", escreveu Porchat em seu InstaStories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas)

12/03/2019 - Fábio Porchat nada pelado na Islândia Crédito: Reprodução/Instagram/fabioporchat

Quem perdeu o momento do clique, pode acompanhar cada foto no perfil do humorista em um canal só dedicado a Islândia.

Porchat se casou com Nataly Mega, ex-produtora do Porta dos Fundos, há dois anos com uma festa no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que fica no aterro do Flamengo.