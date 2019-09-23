Fábio Assunção vai a protesto contra morte de Ágatha no Rio e retrata descaso ao Alemão

Diversos artistas se manifestaram nas redes sociais sobre a morte trágica de Ágatha Vitória Sales Félix, 8, no Rio . A garota morreu na madrugada deste sábado (21) após ser atingida por um tiro nas costas quando estava dentro de uma Kombi que transitava no Complexo do Alemão.

O ator Fábio Assunção gravou momentos do protesto que ocorreu no dia do enterro da menina assassinada. Ele divulgou imagens do Alemão para retratar que viu o local abandonado, com "ruas cheias de buracos, casas sem fachadas, obras paradas e esgoto a céu aberto".

"O morador da periferia e da comunidade não merece viver? Está ali apenas para servir às classes que herdaram algo ou aos que tiveram chance de conquistar uma moradia silenciosa, aos que não dormem ao som dos tiroteios?", questionou o ator.

Para Assunção, é preciso que todos se unam, pois já é tempo de romper "essa educação colonial" em que os pretos são perdedores e os brancos, ricos.

"Independentemente do que pensa esse grupo que enaltece a morte, eu sinto amor e estive no Alemão hoje. Solidário, empático com a dor coletiva e marcando a posição que acredito. Que é a urgência em nos reconhecermos entre aqueles de quem aprendemos manter distância", afirmou.

Para o ator, a guerra que o Rio vive é perdida. "Policiais em serviço morrem. Cidadãos de bem morrem. Crianças morrem. Quem teve a sorte de não estar na linha de tiro pode se posicionar também. Amorosa e pacificamente."