Fábio Assunção é visto em clima de romance com ex

Fábio Assunção é uma das estrelas da peça "Dogville", que estreou na última semana. Segundo o colunista Leo Dias, um time de famosos prestigiou o artista, entre eles Suzana Vieira, Heitor Martinez e Pally Siqueira. A última é ex-namorada de Fábio.

De acordo com Leo Dias, os dois saíram de mãos dadas do teatro depois do fim do espetáculo. O ator está solteiro desde agosto deste ano, quando terminou o romance com a atriz Maria Ribeiro, depois de quatro meses juntos. O namoro com Pally Siqueira terminou no início de 2018.