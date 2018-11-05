Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Remember?"

Fábio Assunção é visto em clima de romance com ex

Ator deixou o teatro de mãos dadas com Pally Siqueira

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 13:51
. Crédito: Reprodução/Instagram @fabioassuncaooficial
Fábio Assunção é uma das estrelas da peça "Dogville", que estreou na última semana. Segundo o colunista Leo Dias, um time de famosos prestigiou o artista, entre eles Suzana Vieira, Heitor Martinez e Pally Siqueira. A última é ex-namorada de Fábio. 
De acordo com Leo Dias, os dois saíram de mãos dadas do teatro depois do fim do espetáculo. O ator está solteiro desde agosto deste ano, quando terminou o romance com a atriz Maria Ribeiro, depois de quatro meses juntos. O namoro com Pally Siqueira terminou no início de 2018. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados