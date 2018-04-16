Fabio Assunção e Maria Ribeiro estão namorando

Fabio Assunção assumiu neste domingo, 15, seu relacionamento com a atriz Maria Ribeiro em uma publicação no Instagram. Desde março, havia especulações sobre os dois estarem juntos, mas agora é oficial.
O ator, que está no elenco de "Onde Nascem os Fortes", série da TV Globo que estreia no próximo dia 23, tem 46 anos e namorava a atriz de Malhação Pally Siqueira, de 25 anos.
Maria Ribeiro, de 42 anos, foi casada durante dez anos com Caio Blat, de quem estava separada desde o final de 2017. Rumores da separação surgiram antes disso. Neste domingo, Fabio publicou uma foto dele com Maria com uma legenda atribuída a um texto de poeta português Fernando Pessoa.