Fabio Assunção e Maria Ribeiro estão namorando

Fabio Assunção e Maria Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Fabio Assunção assumiu neste domingo, 15, seu relacionamento com a atriz Maria Ribeiro em uma publicação no Instagram. Desde março, havia especulações sobre os dois estarem juntos, mas agora é oficial.

O ator, que está no elenco de "Onde Nascem os Fortes", série da TV Globo que estreia no próximo dia 23, tem 46 anos e namorava a atriz de Malhação Pally Siqueira, de 25 anos.