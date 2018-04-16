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É O AMOR

Fabio Assunção e Maria Ribeiro estão namorando

Desde março, havia especulações sobre os dois estarem juntos

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 18:51
Fabio Assunção e Maria Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram
Fabio Assunção assumiu neste domingo, 15, seu relacionamento com a atriz Maria Ribeiro em uma publicação no Instagram. Desde março, havia especulações sobre os dois estarem juntos, mas agora é oficial.
O ator, que está no elenco de "Onde Nascem os Fortes", série da TV Globo que estreia no próximo dia 23, tem 46 anos e namorava a atriz de Malhação Pally Siqueira, de 25 anos.
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Maria Ribeiro, de 42 anos, foi casada durante dez anos com Caio Blat, de quem estava separada desde o final de 2017. Rumores da separação surgiram antes disso. Neste domingo, Fabio publicou uma foto dele com Maria com uma legenda atribuída a um texto de poeta português Fernando Pessoa.

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