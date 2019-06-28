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Justiça

Fábio Assunção diz que processará quem vazou vídeo íntimo

Junto do texto ele publicou uma imagem em que aparece com a namorada, Mel, e afirma que a foto é daquele mesmo instante dentro de um avião

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 02:15

Publicado em 

28 jun 2019 às 02:15
O ator Fábio Assunção, 47, resolveu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre os vídeos vazados na internet que mostram ele com outras mulheres em um motel. De acordo com texto publicado em sua conta no Instagram, "o vídeo é criminoso" e seus advogados já estão providenciando medidas legais para achar quem os divulgou.
Ele também deixa claro em sua versão que a divulgação machuca, mas que ele segue em paz e que nada vai arranhar sua motivação de vida e suas forças.
Junto do texto ele publicou uma imagem em que aparece com a namorada, Mel, e afirma que a foto é daquele mesmo instante dentro de um avião.
"Gravei hoje em Ibiuna, peguei a estrada e vim encontrá-la. Chegando ao Rio meu filho estará me esperando. Um beijo em todos", escreveu.
No fim, agradece o apoio de quem torce por ele. "Gratidão. Sigamos, com algumas porradas, mas com um mundo maravilhoso por onde busco sempre liberdade e amor."
Mais cedo, João Assunção, 16, seu filho, defendeu o pai. "Apesar de nunca ter tido a chance de morar com meu pai, o impacto que temos na vida do outro é imensa. Por ser uma figura muito pública, quando passamos por tempos ruins, sofremos em dobro, aguentando olhares julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando como se aquelas ações ruins definissem seu caráter, por completo", disse ele.

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