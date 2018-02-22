Fã tatua Bruna Marquezine na perna e desenho impressiona

Fã tatua Bruna Marquezine na perna Crédito: Instagram/Rodrigo Catuaba

Um fã de Bruna Marquezine resolveu tatuar a princesa Catarina, personagem da atriz em "Deus Salve o Rei", na lateral da perna. "Então, sempre achei a Bruna linda. E vamos falar a verdade. Ela é muito gata! Sempre tive vontade de fechar a perna com um tema medieval. Quando vi que ia estrear essa novela com esse tema e que ela ia participar, achei que seria interessante usar a foto dela na tattoo já que se enquadrava no tema", explicou Sherlon Biral ao site Purepeople.

Feito em apenas uma sessão, o desenho é um trabalho do tatuador Rodrigo Catuaba  que já tatuou o rosto de Anitta, Paolla Oliveira, Juliana Paes, Gal Gadot como a Mulher Maravilha e Emilia Clarke como Daenerys Targaryen, de Game Of Thrones. "Me amarrei! Sem palavras. Catuaba é um excelente profissional. Sem dúvidas eu sabia que ele ia deixar o desenho mais idêntico possível", afirma o autônomo, que também é só elogios à Bruna, cuja atuação no folhetim foi defendida por diretor: "Ela é toda linda. Sempre acompanhei a carreira dela, desde novinha".