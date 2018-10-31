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Semelhança

Fã acusa Ana Maria Braga de usar calça da nora no 'Mais Você'

'Bacana compartilhar o look em família', brincou uma internauta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 14:13

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 14:13

Ana Maria Braga, como faz praticamente todos os dias, postou a foto do seu look do programa desta terça-feira (30) em seu perfil do Instagram. Lá, uma fã se atentou para a calça da apresentadora, que parece ser a mesma que a nora usou em uma viagem com a loira: "Ué... A calça que Ana Maria usou no programa é da nora? Que bacana compartilhar looks em família. Muito legal". 
O fato é que as calças realmente são parecidas, mas a de Ana Maria possui detalhes que a da nora, Manuela Corano Maffei, casada com Pedro Maffei, não tem. 
Ana Maria Braga e a nora, Manuela Corano Maffei: semelhança de calça fez internautas brincarem com a apresentadora Crédito: Montagem Gazeta Online

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