Fã acusa Ana Maria Braga de usar calça da nora no 'Mais Você'

Ana Maria Braga, como faz praticamente todos os dias, postou a foto do seu look do programa desta terça-feira (30) em seu perfil do Instagram. Lá, uma fã se atentou para a calça da apresentadora, que parece ser a mesma que a nora usou em uma viagem com a loira: "Ué... A calça que Ana Maria usou no programa é da nora? Que bacana compartilhar looks em família. Muito legal".