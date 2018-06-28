Ex-VJs da MTV publicam fotos de reencontro durante gravação

As ex-VJs da MTV Marina Person, Didi Wagner e Sarah Oliveira Crédito: Instagram/Didi Wagner

A ex-VJ da MTV Didi Wagner publicou uma foto que deixou seus seguidores nostálgicos, ao lado de Marina Person e Sarah Oliveira, outras apresentadoras que marcaram época no canal.

"Não vou conseguir evitar essa legenda: trio parada dura", brincou Didi, que prometeu mostrar o resultado do encontro aos fãs em seu canal no YouTube. Sarah também registrou o momento: "Quem viveu os anos 2000 não perde por esperar."

Nos comentários, a maior parte dos seguidores relembrava com saudade da programação da MTV no começo da década de 2000.

Didi ainda publicou outro reencontro com um ex-VJ, com Luiz Thunderbird.

Nos comentários, a maior parte dos seguidores relembrava com saudade da programação da MTV no começo da década de 2000.

Didi ainda publicou outro reencontro com um ex-VJ, com Luiz Thunderbird.