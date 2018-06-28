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SAUDOSISMO

Ex-VJs da MTV publicam fotos de reencontro durante gravação

Didi Wagner, Marina Person e Sarah Oliveira trabalharam no canal na década de 2000
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 15:58

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 15:58

As ex-VJs da MTV Marina Person, Didi Wagner e Sarah Oliveira Crédito: Instagram/Didi Wagner
A ex-VJ da MTV Didi Wagner publicou uma foto que deixou seus seguidores nostálgicos, ao lado de Marina Person e Sarah Oliveira, outras apresentadoras que marcaram época no canal.
"Não vou conseguir evitar essa legenda: trio parada dura", brincou Didi, que prometeu mostrar o resultado do encontro aos fãs em seu canal no YouTube. Sarah também registrou o momento: "Quem viveu os anos 2000 não perde por esperar."
Nos comentários, a maior parte dos seguidores relembrava com saudade da programação da MTV no começo da década de 2000.
Didi ainda publicou outro reencontro com um ex-VJ, com Luiz Thunderbird.
Nos comentários, a maior parte dos seguidores relembrava com saudade da programação da MTV no começo da década de 2000.
Didi ainda publicou outro reencontro com um ex-VJ, com Luiz Thunderbird.
Confira as fotos abaixo:

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