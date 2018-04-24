Ex-The Voice, Mariana Coelho lança música e vai gravar com Junior Lima

Mariana Coelho Crédito: Banzaroli

Mariana Coelho está em uma nova fase da vida. Depois de participar de um reality musical, ganhar notoriedade e ser aprovada para Arquitetura, a jovem decidiu que o que ela quer mesmo é a carreira artística - e fora do Espírito Santo. Para isso, ela já começa a movimentar as peças do jogo e traz três novidades: ela foi convidada por Rick Bonadio para gravar com ele, em São Paulo, e por Junior Lima - ex-dupla de Sandy - para fazer parte de um clipe do seu novo projeto de música eletrônica. Para fechar, ela vai lançar uma música inédita, com direito a videoclipe, nesta quinta-feira (25). Agora, com 18 anos de idade completos,está em uma nova fase da vida. Depois de participar de um reality musical, ganhar notoriedade e ser aprovada para Arquitetura, a jovem decidiu que o que ela quer mesmo é a carreira artística - e fora do Espírito Santo. Para isso, ela já começa a movimentar as peças do jogo e traz três novidades: ela foi convidada por Rick Bonadio para gravar com ele, em São Paulo, e por Junior Lima - ex-dupla de Sandy - para fazer parte de um clipe do seu novo projeto de música eletrônica. Para fechar, ela vai lançar uma música inédita, com direito a videoclipe, nesta quinta-feira (25).

Junior Lima a elogiou durante uma entrevista à atriz e apresentadora Mariana Rios para falar sobre o reality musical. Assim, há cerca de uma semana, a capixaba resolveu agradecer o irmão de Sandy pelos elogios e foi surpreendida pelo convite. Tudo começou com a participação de Mariana no The Voice Brasil 2017, onde chegou na semifinal. Pouco depois de arrasar no programa, em dezembro do ano passado,durante uma entrevista à atriz e apresentadora Mariana Rios para falar sobre o reality musical. Assim, há cerca de uma semana, a capixaba resolveu agradecer o irmão de Sandy pelos elogios e foi surpreendida pelo convite.

"Ele agradeceu a mensagem e, pouco tempo depois, enviou outra dizendo que queria que eu fizesse uma participação no novo projeto de música eletrônica que ele está engajado", revela a jovem, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. "Nós seguimos conversando", adianta.

A carreira está dando certo Mariana Coelho, de 18 anos

Se não bastasse, a moradora de Vila Velha também encantou o coração - ou melhor, os ouvidos - do produtor Rick Bonadio, que é conhecido no meio artístico por agenciar artistas que realmente têm potencial no mercado nacional e internacional. Entre os nomes que já trabalharam com Rick estão Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Rouge e NXzero.

"Com ele, a história é diferente. Marcos Mion encontrou um vídeo meu na internet, começou a conversar comigo e criou a ponte até o Rick - que é super simpático", diz ela, que já foi conhecer os dois pessoalmente, em São Paulo.

Mariana deve assinar um contrato com Rick nas próximas semanas para gravar com o produtor. Inclusive, a morena já foi encaminhada, pelo produtor, para uma fonoaudióloga e professora de canto de São Paulo. "A médica até falou que é difícil ele chegar a encaminhar alguém, o que me deixou ainda mais contente com a avaliação dele (Rick)", detalha ela, que completa: "O Rick é um mestre, é o cara".

MÚSICA NOVA

Enquanto o fruto das parcerias com Junior e Rick não chegam, Mariana já se lança no mercado. Nesta semana, a capixaba chega com novidades para os fãs: "Vou lançar um clipe que já é com uma música de um parceiro", aponta ela, explicando que já está trabalhando até com composições.

"Eu não estava acostumada com isso", dispara, se referindo à nova fase da carreira, mas contrapõe: "Sempre fiz como hobbie, mas agora estou até compondo. Inclusive, já tenho música autoral pronta, mas ainda não gravei, então não sei quando vou lançar".

O lançamento do clipe acontece nesta quinta-feira (26) e a música é chamada "Alguém". Nele, Mariana vai se lançar no reggae.

PASSOU EM ARQUITETURA, MAS QUER MÚSICA

A capixaba concluiu o ensino médio no fim do ano passado e com os estudos conseguiu passar no vestibular para Arquitetura. No entanto, decidiu não ingressar no curso porque, após sua participação no The Voice Brasil, percebeu que é Música que ela quer estudar. "Agora, estou fazendo pré-vestibular. Quero passar em faculdades fora do Espírito Santo, talvez São Paulo ou Rio de Janeiro", justifica, dizendo que lá o mercado artístico tem mais oportunidades.

Mariana Coelho no The Voice Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

Ela vê que no Estado ainda não há mercado suficiente para quem quer seguir nessa carreira. "E eu também gosto muito de teatro, então posso tentar algo nessa área", esclarece. Mariana completa que nessa etapa da carreira avalia que a internet cumpre um papel fundamental. "A carreira está dando certo. Estou, também, tentando postar mais trabalhos no canal que tenho no YouTube para mostrar mais do que eu faço para todo mundo", afirma.

Mariana destaca que hoje recebe muito feedback do público por meio dos internautas e fãs e enxerga uma oportunidade de mais gente conhecê-la. "O canal dá muita força e todo mundo que acompanha o trabalho também dá muita energia positiva. Por isso divido o meu dia entre estudo, música e vídeos para poder sempre deixar o material atualizado", finaliza.