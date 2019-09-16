Home
Ex-RBD Christian Chávez veste look de ateliê capixaba em turnê

Bonitão fez show em São Paulo no último sábado (14), quando usou look assinado pelo estilista Heberth Portilla, de Vitória