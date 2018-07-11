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Ex-namorada critica Nego do Borel: 'Ser falso é necessário'

Swellen namorou com o funkeiro antes da fama

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 12:53
Nego do Borel e Swellen Sauer namoraram durante dois anos Crédito: Reprodução/Instagram
Swellen Sauer foi namorada de Nego do Borel antes da fama. Eles ficaram juntos por dois anos até 2015. Ela resolveu se manifestar sobre as polêmicas envolvendo o novo clipe do ex e usou o Facebook para detonar o funkeiro em um longo texto. 
Muitos não conhecem o péssimo filho, péssimo sobrinho, primo etc... Aquele que é capaz de tatuar o nome de toda a família, mas não de contribuir com uma cesta básica com os mesmos que precisam e muito de sua ajuda. Ele aprendeu a ser diplomático nesse mundo, onde ser falso é necessário. Poderia ficar aqui adjetivando o rapaz, cujas músicas eu canto e danço.
 
Swellen Sauer publicou um texto com críticas ao ex-namorado Nego do Borel Crédito: Reprodução/Facebook Swellen Sauer
Aos que conheceram seu trabalho agora, de dois anos para cá, esse clipe novo pode chocar. Pra nós, que conhecemos o MC do morro, foi só uma releitura dos clipes que ele fazia com celular no quintal de casa. O mau gosto tinha desaparecido com a chegada de profissionais. Mas ele sempre teve opinião, ideias, que muitas vezes só eram lapidadas. Ele tinha perdido essa essência. O MC raiz tinha dado lugar ao nutella, influenciado também pelas novas pessoas ao seu redor.
> Conheça o modelo que beijou Nego do Borel no clipe "Me Solta"
Há pouco, se tocou, com a ajuda da conselheira que você respeita, Anitta, que precisava resgatar as raízes. Andou pedindo contatos dos jornalistas que, até bem pouco tempo, ignorava, porque achava que já era padrão Vogue.
Ex-namorada critica Nego do Borel: "Ser falso é necessário" Crédito: Reprodução/Facebook Swellen Sauer
É preciso frear quem se apropria de causas sem entender delas apenas com intuito de aparecer, se aproveitar da luta dos outros! O objetivo do MC era causar com o clipe! Bingo! Conseguiu!.
"Aos fãs dele que tenho aqui, respeito vocês. Se minha filha gostar da musicalidade do MC, vou resppeitar também. Mas hoje estou falando de Sociologia".

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