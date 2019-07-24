220 encontros fracassados

Ex-modelo quer se casar com cachorro após fracassos no amor

Elizabeth Hoad tem 49 anos e já viveu, ao menos, 220 encontros que fracassaram

A ex-modelo Elizabeth Hoad e seu pet, o cachorro Logan Crédito: Reprodução/Instagram @peopledigest

A ex-modelo Elizabeth Hoad, de 49 anos, desistiu de tentar se relacionar com os homens. Ela planeja se casar com o seu pet, o cachorro da raça Golden Retriever Logan. Segundo informações do The Sun, a decisão veio depois de a bonita ter mais de 220 encontros que foram completamente fracassados.

"Eu tive 220 encontros em oito anos, cadastrada em seis sites de relacionamentos diferentes. Geralmente, foi um desastre", disse, ao tabloide inglês.

Segundo a publicação, Elizabeth quer até que o casamento seja na igreja católica que frequenta, no condado de Berkshire, na Inglaterra.

"Achei que era uma boa ideia me casar com Logan. Ele nunca sai do meu lado e nos amamos um ao outros. Alguns podem pensar que eu sou maluca, mas isso parece o certo", finalizou.

PADRINHOS E "AUMIGOS"

Elizabeth disse ainda que pretende subir ao altar em uma cerimônia que deve ter cerca de 20 convidados. A ex-modelo vai usar um vestido de noiva e Logan, uma cartola. Dois huskies de uma amiga, os cachorros Ajax e Bear, serão os padrinhos.

De acordo com informações da revista Glamour, Elizabeth viveu seu auge na carreira de modelo nos anos 80 e chegou a se relacionar com o golfista Seve Ballesteros e o piloto James Hunt - dois dos enlaces que não deram certo.

