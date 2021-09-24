Ex-modelo, Linda Evangelista afirma ter ficado "desfigurada" após procedimento estético

Linda Evangelista está processando uma empresa de cosméticos por conta de procedimentos estéticos que deram errado Crédito: Emmanuel/Reuters/Folhapress

Ícone fashion, especialmente nos anos 1980 e 1990, a ex-modelo Linda Evangelista é mais uma famosa descontente com os procedimentos estéticos.

Em suas redes sociais, nesta quinta-feira (23), a beldade afirmou ter feito procedimentos estéticos com um cosmético "milagroso", que prometia reduzir gordura corporal. O resultado, porém, não foi satisfatório, trazendo inchaços que a deixaram "desfigurada". Em depressão, ela está sem trabalhar desde 2016.

"Para meus seguidores que se perguntam por que não tenho trabalhado enquanto as carreiras de meus colegas estão prosperando, o motivo é que fui brutalmente desfigurada pelo procedimento, que fez o oposto do que prometia”, escreveu.

Ela também detalhou que sofreu um efeito colateral raro chamado hiperplasia adiposa paradoxal (HAP, na sigla em inglês) após os procedimentos, que faz com que as pessoas desenvolvam um inchaço nas áreas que foram tratadas.

“O PAH não apenas destruiu meu sustento, mas me levou a um ciclo de profunda depressão, profunda tristeza e para as profundezas da auto-aversão. No processo, me tornei reclusa”, disse ela.

Segundo a CNN Brasil, Evangelista entrou com o processo na terça-feira (22) no tribunal federal de Nova York contra a Zeltiq (fabricante do cosmético) por negligência, propaganda enganosa e alegando que a empresa não alertou os clientes sobre os possíveis efeitos colaterais.

A ação diz que Evangelista passou por vários procedimentos entre 2015 e 2016 para reduzir a gordura nas coxas, abdômen, costas, flancos e queixo. A cirurgia corretiva não funcionou para corrigir o HAP.