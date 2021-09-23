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Nas redes

"Estúpidos transformados em ídolos", Luana Piovani critica influencers

Em post no Instagram, atriz diz que as pessoas não sabem usar as redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2021 às 15:42

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:42

A atriz Luana Piovani
A atriz  e apresentadora Luana Piovani Crédito: Daryan Dornelles
A atriz e apresentadora Luana Piovani, 45, afirmou que as pessoas não sabem usar as redes sociais e criticou como muitos influenciadores digitais são idolatrados.
Na manhã desta quinta (23), ela publicou no Instagram um post da comediante Carol Zoccoli, que diz: "artista não é empresário, influencer não é artista, algoritmo não é crítico de arte."
Na legenda, Piovani completou: "Ainda lamento o tanto de estúpidos que são transformados em ídolos, lamento o quanto as pessoas não sabem usar as redes sociais, o quanto de influencers só se preocupam com o encher do cofrinho, mas ninguém é obrigado a seguir ninguém. A escolha ainda é sua."
"Não dê tanta importância ao que acontece aqui, olhe para a sua vida [...] É tão bom viver", acrescentou a atriz.

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