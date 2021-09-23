"Estúpidos transformados em ídolos", Luana Piovani critica influencers

A atriz e apresentadora Luana Piovani Crédito: Daryan Dornelles

A atriz e apresentadora Luana Piovani, 45, afirmou que as pessoas não sabem usar as redes sociais e criticou como muitos influenciadores digitais são idolatrados.

Na manhã desta quinta (23), ela publicou no Instagram um post da comediante Carol Zoccoli, que diz: "artista não é empresário, influencer não é artista, algoritmo não é crítico de arte."

Na legenda, Piovani completou: "Ainda lamento o tanto de estúpidos que são transformados em ídolos, lamento o quanto as pessoas não sabem usar as redes sociais, o quanto de influencers só se preocupam com o encher do cofrinho, mas ninguém é obrigado a seguir ninguém. A escolha ainda é sua."