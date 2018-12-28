Ex-Miss Bumbum tatua caricatura de Bolsonaro: 'Ele aprova'

A vencedora da edição de 2016 do Miss Bumbum, Erika Canella, de 27 anos, acaba de fazer uma tatuagem da caricatura do presidente eleito Jair Bolsonaro. A musa decidiu gravar na pele o desenho como homenagem à cerimônia que vai acontecer no próximo dia 1º de janeiro de 2019.

Eu fiz campanha para o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, tanto o Trump quanto o Bolsonaro me representam em várias questões. Tenho certeza que ele aprova esta homenagem

E essa não é a primeira vez que Erika tatua o rosto de um presidente no corpo: há alguns anos ela ficou conhecida por ter estampado o busto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. À época, a modelo disse que fez a tatuagem como "um pedido de paz", como definiu em suas próprias palavras.