Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para a posse

Ex-Miss Bumbum tatua caricatura de Bolsonaro: 'Ele aprova'

Modelo, que já tem uma tatuagem do rosto de Donald Trump no corpo, tatuou a caricatura de Bolsonaro para homenageá-lo na posse do próximo dia 1º

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 20:02
A Miss Bumbum 2016, Erika Canella, decidiu tatuar caricatura de Jair Bolsonaro para homenageá-lo durante posse presidencial em 2019 Crédito: Divulgação/CO Assessoria
A vencedora da edição de 2016 do Miss Bumbum, Erika Canella, de 27 anos, acaba de fazer uma tatuagem da caricatura do presidente eleito Jair Bolsonaro. A musa decidiu gravar na pele o desenho como homenagem à cerimônia que vai acontecer no próximo dia 1º de janeiro de 2019. 
Eu fiz campanha para o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, tanto o Trump quanto o Bolsonaro me representam em várias questões. Tenho certeza que ele aprova esta homenagem
Erika Canella, Miss Bumbum 2016
E essa não é a primeira vez que Erika tatua o rosto de um presidente no corpo: há alguns anos ela ficou conhecida por ter estampado o busto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. À época, a modelo disse que fez a tatuagem como "um pedido de paz", como definiu em suas próprias palavras. 
As tatuagens representam uma fase da minha vida. Acredito que a tatuagem do Bolsonaro representará essa mudança para o Brasil, vale a homenagem eterna -
Erika Canella, Miss Bumbum 2016
Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados