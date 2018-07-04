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Ex-Miss Brasil Martha Rocha segue internada com pneumonia

Martha Rocha é baiana e foi eleita Miss Brasil em 1954, quando o concurso começou a ser realizado oficialmente. Naquele mesmo ano, ela ainda ganhou o segundo lugar no Miss Universo, nos Estados Unidos

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 13:27
1ª Miss Brasil, Martha Rocha Crédito: Reprodução/Flickr Terezinha Sodré/Ovadia Saadia
Coroada primeira Miss Brasil, Martha Rocha continua internada no Rio de Janeiro com um quadro de pneumonia aguda. Aos 81 anos, ela está há mais de um mês no Hospital Geral do Ingá onde segue em tratamento e sem previsão de alta. 
> Aos 81 anos, 1ª Miss Brasil Martha Rocha é internada com pneumonia
Ao jornal Extra, Carlos Alberto Piano Rocha, um dos três filhos da ex-modelo, contou que a mãe está lúcida e usando a rede social para dar noticias aos amigos. Martha passou os últimos anos reclusa em Volta Redonda, na região Sul do Estado do Rio, e foi internada em Niterói, onde o filho mora.

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