Ex-Miss Brasil Martha Rocha segue internada com pneumonia

Coroada primeira Miss Brasil, Martha Rocha continua internada no Rio de Janeiro com um quadro de pneumonia aguda. Aos 81 anos, ela está há mais de um mês no Hospital Geral do Ingá onde segue em tratamento e sem previsão de alta.
Ao jornal Extra, Carlos Alberto Piano Rocha, um dos três filhos da ex-modelo, contou que a mãe está lúcida e usando a rede social para dar noticias aos amigos. Martha passou os últimos anos reclusa em Volta Redonda, na região Sul do Estado do Rio, e foi internada em Niterói, onde o filho mora.