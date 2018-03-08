Ex-MasterChef Kids: 'Eram adultos falando do meu corpo, fiquei chocada'

Ex-participante do MasterChef Kids Valentina Schulz em duas fases: aos 11 e, agora, aos 14 Crédito: Divulgação/MasterChef/Reprodução/Instagram

A ex-participante do MasterChef Kids Valentina Schulz, 14, falou em entrevista à revista Claudia sobre como recebeu comentários feitos sobre seu corpo por internautas em 2015, quando tinha apenas 11 anos de idade.

"No dia seguinte à exibição do primeiro capítulo de MasterChef Kids, os colegas da escola me contaram dos comentários de pedófilos. Eram adultos falando do meu corpo, de mim. Fiquei chocada", relembrou a adolescente, que hoje é youtuber e já chegou a abordar o tema do assédio em seu canal.