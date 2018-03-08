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POLÊMICA

Ex-MasterChef Kids: 'Eram adultos falando do meu corpo, fiquei chocada'

Vítima de assédio sexual aos 11 anos de idade, adolescente falou sobre o assunto para a revista Claudia

Publicado em 07 de Março de 2018 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 22:01
Ex-participante do MasterChef Kids Valentina Schulz em duas fases: aos 11 e, agora, aos 14 Crédito: Divulgação/MasterChef/Reprodução/Instagram
A ex-participante do MasterChef Kids Valentina Schulz, 14, falou em entrevista à revista Claudia sobre como recebeu comentários feitos sobre seu corpo por internautas em 2015, quando tinha apenas 11 anos de idade.
"No dia seguinte à exibição do primeiro capítulo de MasterChef Kids, os colegas da escola me contaram dos comentários de pedófilos. Eram adultos falando do meu corpo, de mim. Fiquei chocada", relembrou a adolescente, que hoje é youtuber e já chegou a abordar o tema do assédio em seu canal.
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A Miss Brasil, Monalysa Alcântara, do Piauí, também falou à publicação, contando que passou a compreender o feminismo já aos 12 anos de idade - atualmente está com 19: "Só de olhar para meu entorno compreendi que as prioridades das meninas negras eram diferentes. Não que a nossa luta seja mais importante, mas via como sofríamos com a hipersexualização dos nossos corpos desde cedo. Como miss, me sinto responsável por dar voz às mulheres".

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