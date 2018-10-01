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Ex-Malhação, Thais Belchior posa totalmente nua

'Meu corpo, minhas regras. Porque por baixo da roupa somos todos pele e com as nossas próprias regras. Se ame e tenha suas próprias regras', diz a legenda da foto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 12:59

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 12:59

Thais Belchior ficou famosa depois de dar vida a Samira, na temporada passada de "Malhação", da Globo. Hoje, com 29 anos, ela é mais uma personalidade que fica nua para o "Pele Project", idealizado pelo fotógrafo Brunno Rangel. 
Ex-Malhação Thais Belchior posa nua Crédito: Brunno Rangel

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