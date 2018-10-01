Ex-Malhação, Thais Belchior posa totalmente nua

Thais Belchior ficou famosa depois de dar vida a Samira, na temporada passada de "Malhação", da Globo. Hoje, com 29 anos, ela é mais uma personalidade que fica nua para o "Pele Project", idealizado pelo fotógrafo Brunno Rangel.
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