Ex-garoto de programa acusa ex-RBD Christian de lhe transmitir HIV

O ator e cantor mexicano Christian Chávez, de 37 anos de idade, acaba de se envolver em uma polêmica com um ex-garoto de programa. O homem, que se identifica apenas como Josh em entrevista à revista do México TV Notas, acusa o artista de ter lhe transmitido o vírus HIV de propósito.
Chávez, que viveu Giovanni na novela teen Rebelde, entre 2004 e 2006, e Josh se conheceram por um aplicativo de sexo gay, segundo depoimento do ex-garoto de programa. "Em outubro de 2012, ele me escreveu pelo app e me pediu que lhe mandasse fotos do meu 'membro'. Ele se apresentava como 'Antuan' e se descrevia como versátil, mas cobria o próprio rosto nas fotos", começou a explicar, ao site mexicano.
E o ex-garoto de programa continuou sua tese alegando, ainda, que quem confirmou que o ex-RBD é portador do vírus da Aids foi Maico Kemper, ex-namorado do cantor. "Ele me contou que ia ao Seguro Social para buscar os medicamentos do Christian porque ele não queria que a imprensa descobrisse. Nesse momento senti o mundo desabar sobre mim, e confirmei que ele me contagiou", corroborou.
Josh, que diz ter abandonado a profissão de profissional do sexo, alegou ter sido abandonado pela esposa ao testar positivo para HIV e que está processando Chávez por tê-lo contagiado de propósito, segundo ele o acusa.
O ex-garoto de programa ainda contou à publicação do México que a transmissão aconteceu por decisão de Chávez e explica: "No começo sim, mas depois ele me convenceu a tirar a camisinha. Perguntei se ele estava 'limpo', se não tinha HIV ou nenhuma DST, mas ele ficou ofendido e respondeu que não havia nada com que se preocupar. Ele me ofereceu 500 pesos (cerca de R$ 130) extras para eu fazer isso e aceitei".