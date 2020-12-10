Ex-garoto de programa acusa ex-RBD Christian de lhe transmitir HIV

O ex-RBD e cantor mexicano Christian Chávez Crédito: Reprodução/Instagram @christianchavezreal

O ator e cantor mexicano Christian Chávez, de 37 anos de idade, acaba de se envolver em uma polêmica com um ex-garoto de programa. O homem, que se identifica apenas como Josh em entrevista à revista do México TV Notas, acusa o artista de ter lhe transmitido o vírus HIV de propósito.

Chávez, que viveu Giovanni na novela teen Rebelde, entre 2004 e 2006, e Josh se conheceram por um aplicativo de sexo gay, segundo depoimento do ex-garoto de programa. "Em outubro de 2012, ele me escreveu pelo app e me pediu que lhe mandasse fotos do meu 'membro'. Ele se apresentava como 'Antuan' e se descrevia como versátil, mas cobria o próprio rosto nas fotos", começou a explicar, ao site mexicano.

E o ex-garoto de programa continuou sua tese alegando, ainda, que quem confirmou que o ex-RBD é portador do vírus da Aids foi Maico Kemper, ex-namorado do cantor. "Ele me contou que ia ao Seguro Social para buscar os medicamentos do Christian porque ele não queria que a imprensa descobrisse. Nesse momento senti o mundo desabar sobre mim, e confirmei que ele me contagiou", corroborou.

Josh, que diz ter abandonado a profissão de profissional do sexo, alegou ter sido abandonado pela esposa ao testar positivo para HIV e que está processando Chávez por tê-lo contagiado de propósito, segundo ele o acusa.