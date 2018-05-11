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Affair

Ex do príncipe Harry está apaixonada por amigo de Meghan Markle

Chelsy Davy é nascida no Zimbabué e tornou-se milionária ao criar uma marca de jóias que extrai pedras preciosas da própria mina na Zâmbia

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 12:42
Chelsy Davy e príncipe Harry já namoraram Crédito: Reprodução/Instagram @bea_york
Chelsy Davy, que foi namorada do príncipe Harry por sete anos, está saindo com James Marshall, amigo de Meghan Markle há anos. O Daily Mail publicou fotos do novo casal se beijando em Soho, distrito de Londres, na Inglaterra - lugar próximo de onde se conheceram Meghan e Harry, por coincidência. 
James, de 44 anos, é produtor de TV e era casado com Elettra Wiedemann, neta do ícone hollywoodiano Ingrid Bergman. Já Chelsy Davy é nascida no Zimbabué e tornou-se milionária ao criar uma marca de jóias que extrai pedras preciosas da própria mina na Zâmbia.
Meghan até hoje cultiva uma amizade com James e sua ex, Elettra. De acordo com o Extra, inclusive, a futura mulher de Harry pediu que Elettra organizasse um "guia" para Paris em seu blog de estilo de vida.
"Não está claro se Meghan apresentou Chelsy a James, mas todos estão felizes", disse um amigo de Chelsy ao Daily Mail.

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