Ex do príncipe Harry está apaixonada por amigo de Meghan Markle

Chelsy Davy e príncipe Harry já namoraram Crédito: Reprodução/Instagram @bea_york

príncipe Harry por sete anos, está saindo com James Marshall, amigo de Meghan Markle há anos. O Daily Mail publicou fotos do novo casal se beijando em Soho, distrito de Londres, na Inglaterra - lugar próximo de onde se conheceram Meghan e Harry, por coincidência. Chelsy Davy, que foi namorada dopor sete anos, está saindo com James Marshall, amigo dehá anos. O Daily Mail publicou fotos do novo casal se beijando em Soho, distrito de Londres, na Inglaterra - lugar próximo de onde se conheceram Meghan e Harry, por coincidência.

James, de 44 anos, é produtor de TV e era casado com Elettra Wiedemann, neta do ícone hollywoodiano Ingrid Bergman. Já Chelsy Davy é nascida no Zimbabué e tornou-se milionária ao criar uma marca de jóias que extrai pedras preciosas da própria mina na Zâmbia.

Meghan até hoje cultiva uma amizade com James e sua ex, Elettra. De acordo com o Extra, inclusive, a futura mulher de Harry pediu que Elettra organizasse um "guia" para Paris em seu blog de estilo de vida.