Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Socialite

Ex de Luiza Brunet passa férias na Itália com ex-Mulheres Ricas

Cozete Gomes é dona de um patrimônio estimado em R$ 250 milhões

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 13:01
Lirio Parisotto vive romance com Cozete Gomes Crédito: Reprodução/Instagram
O coração de Lirio Parisotto, ex-namorado de Luiza Brunet, anda batendo forte por uma mulher rica - mas não é Andréa de Nóbrega, a tal eleita como a atriz deu a entender em seus post, marcando o empresário. Mas sim, Cozete Gomes, que foi da segunda temporada do reality "Mulheres Ricas" e se tornou amiga de Andréa, que tem sido como uma cúmplice do romance entre os dois. 
Cozete e Lirio, de acordo com o jornal Extra, estão viajando pela costa italiana no iate dele. O mesmo que já apareceu em fotos como cenários das viagens de Lirio com Brunet e com duas ex-coelhinhas da Playboy pelo Caribe. Os dois não fotografam juntos nem aparecem marcados pelos amigos que fazem a viagem com eles. Mas, detalhes do iate podem ser vistos em registros de Cozete. 
Detalhes do iate de Parisotto entregam romance Crédito: Reprodução/Instagram
VAL MARCHIORI X COZETE GOMES
Segundo o Extra, na época do reality, Cozete e Val Marchiori, uma espécie de anfitriã da segunda edição, tiveram várias brigas. Val é uma das melhores amigas de Lirio. Entre as extravagâncias da empresária é cozinhar com champanhe, bebida que aliás soma 200 garrafas na casa dela. além de uma coleção de charutos cubanos aromatizados.
Antres de se tornar empresária, Cozete, de 47 anos, foi modelo, chegou a ser Miss São Caetano do Sul e representou a mulher brasileira na Copa do Mundo da Itália, em 1990. Hoje ela toca um conglomerado de oito empresas, além de uma casa noturna.
Cozete Gomes em Portofino Crédito: Reprodução/Instagram @cozeteg

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados