Ex de Luiza Brunet passa férias na Itália com ex-Mulheres Ricas

O coração de, ex-namorado de, anda batendo forte por uma mulher rica - mas não é Andréa de Nóbrega, a tal eleita como a atriz deu a entender em seus post, marcando o empresário. Mas sim,, que foi da segunda temporada do reality "Mulheres Ricas" e se tornou amiga de Andréa, que tem sido como uma cúmplice do romance entre os dois.

Cozete e Lirio, de acordo com o jornal Extra, estão viajando pela costa italiana no iate dele. O mesmo que já apareceu em fotos como cenários das viagens de Lirio com Brunet e com duas ex-coelhinhas da Playboy pelo Caribe. Os dois não fotografam juntos nem aparecem marcados pelos amigos que fazem a viagem com eles. Mas, detalhes do iate podem ser vistos em registros de Cozete.