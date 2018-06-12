Ex de Luiza Brunet passa férias na Itália com ex-Mulheres Ricas

O coração de Lirio Parisotto, ex-namorado de Luiza Brunet, anda batendo forte por uma mulher rica - mas não é Andréa de Nóbrega, a tal eleita como a atriz deu a entender em seus post, marcando o empresário. Mas sim, Cozete Gomes, que foi da segunda temporada do reality "Mulheres Ricas" e se tornou amiga de Andréa, que tem sido como uma cúmplice do romance entre os dois.
Cozete e Lirio, de acordo com o jornal Extra, estão viajando pela costa italiana no iate dele. O mesmo que já apareceu em fotos como cenários das viagens de Lirio com Brunet e com duas ex-coelhinhas da Playboy pelo Caribe. Os dois não fotografam juntos nem aparecem marcados pelos amigos que fazem a viagem com eles. Mas, detalhes do iate podem ser vistos em registros de Cozete.
VAL MARCHIORI X COZETE GOMES
Segundo o Extra, na época do reality, Cozete e Val Marchiori, uma espécie de anfitriã da segunda edição, tiveram várias brigas. Val é uma das melhores amigas de Lirio. Entre as extravagâncias da empresária é cozinhar com champanhe, bebida que aliás soma 200 garrafas na casa dela. além de uma coleção de charutos cubanos aromatizados.
Antres de se tornar empresária, Cozete, de 47 anos, foi modelo, chegou a ser Miss São Caetano do Sul e representou a mulher brasileira na Copa do Mundo da Itália, em 1990. Hoje ela toca um conglomerado de oito empresas, além de uma casa noturna.