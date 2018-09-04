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Baixaria

Ex de Biel é acusada de agredir amiga do funkeiro com garrafa

Barraco aconteceu dentro de uma boate de Los Angeles, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 12:13

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 12:13

Ex de Biel, Duda Castro é acusada de agredir amiga do funkeiro com garrafa Crédito: Reprodução/Instagram
A modelo Duda Castro, que acusou Biel de tê-la agredido, teve seu nome envolvido em mais um barraco nos Estados Unidos, onde mora. Agora, segundo o funkeiro, a ex-esposa se envolveu em uma briga dentro de uma boate de Los Angeles. No momento das agressões, chegou a quebrar uma garrafa do rosto da modelo Natalie Kailey, amiga do cantor. 
De acordo com o jornal Extra, a discussão começou quando Natalie foi defender uma amiga que estava num bate-boca com Duda, na área vip do evento. Natalie conta, num texto em seu perfil no Instagram, que Duda atirou uma garrafa nela, resultando em vários cortes profundos no rosto, que precisaram de pontos, sobretudo perto dos olhos. Por fim, a garota diz que não conhece muito bem Duda, mas sabe de seu histórico de violência contra Biel.
Segundo o Extra, Biel postou várias fotos (apagando em seguida) de Natalie. Os dois são amigos e, inclusive, passaram um fim de semana na mesma casa quando foram ao Festival Coachella este ano. O cantor dá a entender que os dois ficaram juntos e que Duda começou a briga por ciúme deste suposto envolvimento.
A uma seguidora que questionou a atitude, Duda disse: Tenho preguiça de falar sobre qualquer coisa que envolva um ser mau caráter. Deixa rolar mais uma mentira. Com o tempo, a verdade vem à tona. Duda já responde a um processo por agressão na Côrte Americana contra Biel.

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