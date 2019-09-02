Ex-Calypso, Joelma leva queda e acidente preocupa fãs; vídeo

Joelma cantava "A Lua me Traiu" plenamente na noite deste sábado (31), em Suriname, quando sofreu uma queda daquelas após se desequilibrar. O momento foi registrado por um fã e o vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.
O fato é que logo após cair, Joelma se sentou e pareceu mostrar um sorriso tímido, mas os fãs ficaram bastante preocupados com a ex-vocalista da banda Calypso.
Em gravações que também circulam na web, a loira aparece levantando minutos depois do ocorrido e continuando o espetáculo como se nada tivesse acontecido.