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"A Lua Me Traiu"

Ex-Calypso, Joelma leva queda e acidente preocupa fãs; vídeo

Loira cantava 'A Lua me Traiu' quando se desequilibrou e acabou caindo em cima do palco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2019 às 12:32

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 12:32

A cantora Joelma caída no palco após acidente durante show Crédito: Reprodução/YouTube
Joelma cantava "A Lua me Traiu" plenamente na noite deste sábado (31), em Suriname, quando sofreu uma queda daquelas após se desequilibrar. O momento foi registrado por um fã e o vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. 
O fato é que logo após cair, Joelma se sentou e pareceu mostrar um sorriso tímido, mas os fãs ficaram bastante preocupados com a ex-vocalista da banda Calypso
Em gravações que também circulam na web, a loira aparece levantando minutos depois do ocorrido e continuando o espetáculo como se nada tivesse acontecido. 

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