Home
>
Famosos
>
Ex-BBBs Gleici e Wagner reatam namoro após separação misteriosa

Ex-BBBs Gleici e Wagner reatam namoro após separação misteriosa

Na ocasião do fim do namoro, os fãs ficaram sem entender o motivo que levou os dois à decisão. Mas, agora, eles estão juntinhos novamente