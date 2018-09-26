Ex-BBB Wagner usa saia em festa e admite ter feito transplante capilar

Aos 36 anos, o ex-BBB Wagner Santiago admite que se submeteu a uma cirurgia de transplante capilar que durou nove horas. Destaque do "Big Brother Brasil 18", ele surgiu ao lado da namorada, Gleici Damasceno, no Prêmio Multishow 2018 vestindo uma saia.

Gleici Damasceno e Wagner Santiago: ex-BBBs da edição do Big Brother Brasil 18 participaram do Prêmio Multishow 2018, no Rio de Janeiro; ele surgiu de saia e após um transplante capilar que durou 9 horas Crédito: Reprodução/Instagram @foryougleigner

De acordo com o jornal Extra, Wagner realizou o transplante há duas semanas em uma clínica em Fortaleza. "Fiz parceria com um cirurgião. Foram nove horas de cirurgia, com três cirurgiões. Ele transplanta o cabelo, tira de uma doadora e coloca onde não tem. Era um desejo meu já antigo fazer essa cirurgia, e estou bastante feliz e satisfeito", comemora.

O casal, formado durante o reality da Globo, esteve presente no Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, no Rio. Na ocasião, Wagner usou uma saia escocesa. "Essa é a segunda vez que eu uso uma saia assim. Me sinto muito confortável. A galera na rua olha, mas não olha com estranheza. A saia compõe um look bacana, e nós vivemos tempos de liberdade", comentou, ao Extra.