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Ex-BBB tira toalha, exibe corpão e provoca fãs na web; veja vídeo

Jonas, que já teve vídeo íntimo vazado, fez uma surpresa para os seguidores na internet

Publicado em 20 de Março de 2019 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2019 às 12:22
O ex-BBB Jonas Sulzbach, que já foi motivo de piada por seus vídeos nas redes sociais quando simulou um tanquinho no próprio abdômen, fez vontade nos seguidores e seguidoras que o acompanham nas redes sociais. 
Crédito: Reprodução/Instagram @jonas.mbt
Antes disso tudo, Jonas ficou famoso por um vídeo íntimo vazado em que pega uma fita métrica para comprovar o tamanho de sua genitália, mas, desta vez, postou um vídeo em seu próprio perfil do Instagram com uma toalha de banho e sem nada para cima da cintura. 
> Ex-BBB vira piada após exibir corpão e usar abdômen como tanquinho
"Pessoal, depois de muitos pedidos eu resolvi mostrar pra vocês a melhor parte de mim", diz ele, enquanto abaixa a toalha devagar. Quando ele completa a operação, o ex-brother revela a namorada, Mari Gonzales, que ri. 
O vídeo fez sucesso entre os fãs, que até brincaram com o nude vazado no passado: "Nem precisa mesmo, a gente já conhece". Assista: 
Jonas namora Mari desde 2015. Ele ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil 12. 

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