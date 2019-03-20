Ex-BBB tira toalha, exibe corpão e provoca fãs na web; veja vídeo

O ex-BBB Jonas Sulzbach, que já foi motivo de piada por seus vídeos nas redes sociais quando simulou um tanquinho no próprio abdômen, fez vontade nos seguidores e seguidoras que o acompanham nas redes sociais.

Crédito: Reprodução/Instagram @jonas.mbt

Antes disso tudo, Jonas ficou famoso por um vídeo íntimo vazado em que pega uma fita métrica para comprovar o tamanho de sua genitália, mas, desta vez, postou um vídeo em seu próprio perfil do Instagram com uma toalha de banho e sem nada para cima da cintura.

"Pessoal, depois de muitos pedidos eu resolvi mostrar pra vocês a melhor parte de mim", diz ele, enquanto abaixa a toalha devagar. Quando ele completa a operação, o ex-brother revela a namorada, Mari Gonzales, que ri.

O vídeo fez sucesso entre os fãs, que até brincaram com o nude vazado no passado: "Nem precisa mesmo, a gente já conhece". Assista: